Тренер объяснил, почему для катка не стоит надевать слишком теплые носки

Тренер фитнес-клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан рассказал «Газете.Ru», как правильно подготовиться к катанию на коньках, отметив, что слишком теплые носки могут ухудшать ощущение ботинка и мешать контролю движений. Он рекомендовал многослойную одежду, но подчеркнул, что стопа должна хорошо чувствовать конек. Перчатки, по его словам, необходимы для защиты ладоней, а детям и новичкам стоит надевать шлем.

Брабечан напомнил, что фигурное катание подходит людям разных возрастов при отсутствии медицинских противопоказаний, однако тем, у кого есть хронические заболевания или проблемы с суставами, стоит предварительно проконсультироваться с врачом.

Отдельное внимание он уделил разминке. Перед выходом на лед достаточно 5-7 минут разогрева, чтобы снизить риск травм. Новичкам он посоветовал первые минуты двигаться медленно, держаться ближе к борту и избегать сложных элементов. Падать, по словам тренера, безопаснее, сгруппировавшись и уходя на бок или ягодицы.

Специалист также рекомендовал новичкам ограничивать одно катание 20-40 минутами и делать перерыв каждые полчаса, чтобы не перегружать мышцы. На каток, добавил он, стоит брать воду и легкий перекус, а привыкнуть к конькам помогут упражнения на баланс и укрепление ног, которые можно выполнять дома, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
