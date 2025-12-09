Тренер объяснил, почему для катка не стоит надевать слишком теплые носки

Тренер фитнес-клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан рассказал «Газете.Ru», как правильно подготовиться к катанию на коньках, отметив, что слишком теплые носки могут ухудшать ощущение ботинка и мешать контролю движений. Он рекомендовал многослойную одежду, но подчеркнул, что стопа должна хорошо чувствовать конек. Перчатки, по его словам, необходимы для защиты ладоней, а детям и новичкам стоит надевать шлем.

Брабечан напомнил, что фигурное катание подходит людям разных возрастов при отсутствии медицинских противопоказаний, однако тем, у кого есть хронические заболевания или проблемы с суставами, стоит предварительно проконсультироваться с врачом.