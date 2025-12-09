Тренер объяснил, почему для катка не стоит надевать слишком теплые носки
Тренер фитнес-клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан рассказал «Газете.Ru», как правильно подготовиться к катанию на коньках, отметив, что слишком теплые носки могут ухудшать ощущение ботинка и мешать контролю движений. Он рекомендовал многослойную одежду, но подчеркнул, что стопа должна хорошо чувствовать конек. Перчатки, по его словам, необходимы для защиты ладоней, а детям и новичкам стоит надевать шлем.
Брабечан напомнил, что фигурное катание подходит людям разных возрастов при отсутствии медицинских противопоказаний, однако тем, у кого есть хронические заболевания или проблемы с суставами, стоит предварительно проконсультироваться с врачом.
Отдельное внимание он уделил разминке. Перед выходом на лед достаточно 5-7 минут разогрева, чтобы снизить риск травм. Новичкам он посоветовал первые минуты двигаться медленно, держаться ближе к борту и избегать сложных элементов. Падать, по словам тренера, безопаснее, сгруппировавшись и уходя на бок или ягодицы.
Специалист также рекомендовал новичкам ограничивать одно катание 20-40 минутами и делать перерыв каждые полчаса, чтобы не перегружать мышцы. На каток, добавил он, стоит брать воду и легкий перекус, а привыкнуть к конькам помогут упражнения на баланс и укрепление ног, которые можно выполнять дома, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игорь Крутой объяснил отсутствие Ларисы Долиной в финале премии «Виктория»
- Депутат Толмачев объяснил, как помочь детям пережить «развенчание» Деда Мороза
- Милонов потребовал наказать маркетплейсы за продажу конфет с алкоголем детям
- Тренер объяснил, почему для катка не стоит надевать слишком теплые носки
- Директор Аллегровой опроверг сведения о ее новогодних корпоративах
- FT назвала подлодку «Хабаровск» главным вызовом для ВМС Великобритании
- Вучич предупредил о жестком дедлайне по продаже контрольного пакета NIS
- Под Москвой сбили очередной дрон, в Домодедово ввели ограничения на вылеты
- В Германии начался процесс по делу трех обвиняемых в шпионаже в пользу РФ
- Euroclear предупредил о риске потери €16 миллиардов клиентских активов в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru