Коньки круглый год: в «Лужниках» начнутся бесплатные тренировки на льду

Бесплатные тренировки на льду начнутся 8 августа на территории спортивного комплекса «Лужники» в рамках фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего». Об этом рассказали в пресс-службе департамента спорта столицы.

Тренировки дополнят программу проекта «Мой спортивный район».

«Это уникальная возможность спастись от жары и освоить или улучшить свои навыки катания, не дожидаясь зимы. Занятия стартуют с 8 августа на новой, 139-й по счету, тренировочной площадке... на территории спортивного комплекса «Лужники», – указали в департаменте.

Занятия будут проходить по вторникам и пятницам: для взрослых и детей в возрасте от 10 лет – с 18:00 до 19:00, для гостей старше 18 лет - с 20:00 до 21:00. Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться на портале mos.ru или на сайте проекта «Мой спортивный район».

