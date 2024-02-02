Сербский тренер Николич признался в любви к России

Экс-тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич признался, что любит Россию. Об этом сообщило издание Sport24.

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«Люблю Россию и русский футбол. Это было круто — три команды в Лиге чемпионов, сильный чемпионат», — заявил тренер. По словам Николича, у него остались друзья в России. Он также рассказал о лучших воспоминаниях, связанных с дерби с ЦСКА, где «Локомотив» одержал победу в шести матчах из шести.

Николич был тренером «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. За время его руководства клуб выиграл Кубок России и стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2020/2021.

Ранее экс-футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий заявил, что российским футболистам и спортсменам стоит уехать за границу, если там есть возможность продолжить играть.

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ФОТО: РИА Новости
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