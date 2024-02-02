Сербский тренер Николич признался в любви к России

«Люблю Россию и русский футбол. Это было круто — три команды в Лиге чемпионов, сильный чемпионат», — заявил тренер. По словам Николича, у него остались друзья в России. Он также рассказал о лучших воспоминаниях, связанных с дерби с ЦСКА, где «Локомотив» одержал победу в шести матчах из шести.

Николич был тренером «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. За время его руководства клуб выиграл Кубок России и стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2020/2021.

Ранее экс-футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий заявил, что российским футболистам и спортсменам стоит уехать за границу, если там есть возможность продолжить играть.

