Экс-игрок «Спартака» Титов призвал футболистов РПЛ «убегать» в Европу

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса», — отметил Титов, отвечая на вопрос о том, стоит ли уезжать талантливым игрокам.

По мнению экс-футболиста, уровень РПЛ сильно упал с отъездом иностранцев. Титов добавил, что «если есть варианты, надо ехать и пробовать».

Ранее главный тренер национальной футбольной сборной Валерий Карпин заявил, что российским футболистам следует уезжать в иностранные клубы, если появляется такая возможность, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

