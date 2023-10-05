Экс-игрок «Спартака» Титов призвал футболистов РПЛ «убегать» в Европу

Бывший игрок футбольного клуба «Спартак» и сборной России Егор Титов призвал игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) «убегать» в Европу. Об этом спортсмен заявил в интервью порталу Sport24.

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«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса», — отметил Титов, отвечая на вопрос о том, стоит ли уезжать талантливым игрокам.

По мнению экс-футболиста, уровень РПЛ сильно упал с отъездом иностранцев. Титов добавил, что «если есть варианты, надо ехать и пробовать».

Ранее главный тренер национальной футбольной сборной Валерий Карпин заявил, что российским футболистам следует уезжать в иностранные клубы, если появляется такая возможность, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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