Тренер назвала четыре упражнения для ежедневных тренировок

По ее словам, для эффективной физической нагрузки достаточно ежедневно выполнять четыре упражнения. Укрепить мышцы ног и корпуса помогут приседания. Дополнительно проработать мышцы ягодиц, спины и задней поверхности бедер позволит румынская тяга. Чтобы избежать травмы во время упражнения следует держать спину прямо и выполнять движение за счёт отведения таза назад. Для ежедневной тренировки достаточно 15-20 повторений по два-три подхода.

Также фитнес-тренер рекомендует отдать предпочтение жиму ногами с акцентом на ягодичные мышцы. Лучше выполнять его на специальном тренажёре. Четвертым упражнением для ежедневных тренировок эксперт назвала ягодичный мост. Выполнять его стоит в течение минуты, при отсутствии противопоказаний можно добавить утяжелители или гантели.

Ранее сообщалось, что обороты спортзалов и фитнес-центров в России в 2023 году выросли на 20%. При этом число покупок спорттоваров год к году выросло на 7%, передает «Радиоточка НСН».



