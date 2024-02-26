Тренер назвала четыре упражнения для ежедневных тренировок
Ежедневные короткие тренировки помогут поддерживать хорошую физическую форму и сохранить легкость движения. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на фитнес-тренера Анжелику Алохову.
По ее словам, для эффективной физической нагрузки достаточно ежедневно выполнять четыре упражнения. Укрепить мышцы ног и корпуса помогут приседания. Дополнительно проработать мышцы ягодиц, спины и задней поверхности бедер позволит румынская тяга. Чтобы избежать травмы во время упражнения следует держать спину прямо и выполнять движение за счёт отведения таза назад. Для ежедневной тренировки достаточно 15-20 повторений по два-три подхода.
Также фитнес-тренер рекомендует отдать предпочтение жиму ногами с акцентом на ягодичные мышцы. Лучше выполнять его на специальном тренажёре. Четвертым упражнением для ежедневных тренировок эксперт назвала ягодичный мост. Выполнять его стоит в течение минуты, при отсутствии противопоказаний можно добавить утяжелители или гантели.
Ранее сообщалось, что обороты спортзалов и фитнес-центров в России в 2023 году выросли на 20%. При этом число покупок спорттоваров год к году выросло на 7%, передает «Радиоточка НСН».
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