Тренер Макгрегора рассказал, когда боец вернется в октагон
Стало известно, когда боец UFC Конор Макгрегор вернется в октагон, сообщает телеканал «360» со ссылкой на его тренера Джона Кавана.
«Я бы сказал, он вернется в октагон в начале лета. Думаю, он нацелен на это. Я встречусь с ним, он сейчас вернулся в Дублин, так что я увижу его, когда вернусь в Ирландию», — сказал тренер.
Макгрегор сломал ногу во время боя с Дастином Порье, досрочно проиграв. Нурмагомедов после победы американца написал, что добро всегда побеждает зло.
Ирландский боец Конор Макгрегор «умер» после поединка с Хабибом. Такое мнение высказал менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Директор банка не стала комментировать кражу 23 млн кассиршей из Ачинска
- Мужчина и женщина закопали своего младенца в лесу на Кубани
- Болезнь Паркинсона названа одним из последствий COVID-19
- Среди рассекреченных документов об убийстве Кеннеди - 5 млн страниц
- В Петербурге два полицейских пострадали при обрушении лепнины здания
- Машина врезалась в толпу на Невском проспекте в Петербурге, есть погибший
- США рассекретили документы по убийству Кеннеди
- Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с РФ
- ФРС США в четырнадцатый раз сохранила базовую ставку
- В Ингушетии арестовали подростков, готовивших теракты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru