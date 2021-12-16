Тренер Макгрегора рассказал, когда боец вернется в октагон

Стало известно, когда боец UFC Конор Макгрегор вернется в октагон, сообщает телеканал «360» со ссылкой на его тренера Джона Кавана.

Итальянский диджей сообщил, что Макгрегор ударил его по лицу

«Я бы сказал, он вернется в октагон в начале лета. Думаю, он нацелен на это. Я встречусь с ним, он сейчас вернулся в Дублин, так что я увижу его, когда вернусь в Ирландию», — сказал тренер.

Макгрегор сломал ногу во время боя с Дастином Порье, досрочно проиграв. Нурмагомедов после победы американца написал, что добро всегда побеждает зло.

Ирландский боец Конор Макгрегор «умер» после поединка с Хабибом. Такое мнение высказал менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

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ФОТО: Википедия
ТЕГИ:СпортКонор Макгрегор
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