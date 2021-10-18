Итальянский диджей сообщил, что Макгрегор ударил его по лицу
Бойца UFC в легкой весовой категории Конора Макгрегора обвинили в нападении и избиении итальянского диджея Франческо Факкинетти, сообщают «Известия».
По словам пострадавшего, спортсмен сломал ему нос. Факкинетти с супругой находился в клубе в компании с Конором и его невестой в Риме, когда боец нанес ему удар в лицо.
Диджей заявил, что не провоцировал Макгрегора на драку, а после того, как она случилась, выложил в интернет видео, на котором видна травма.
Как рассказал Факкинетти, они вчетвером хорошо проводили время на вечеринке, после чего Макгрегор позвал его с женой пойти на другую. Диджей уточнил, что драку видели как минимум 10 человек.
Ирландский боец Конор Макгрегор «умер» после поединка с Хабибом. Такое мнение высказал менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 303 / сут.
Умерли
223 тыс.+997 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+18 717 / сут.
- Итальянский диджей сообщил, что Макгрегор ударил его по лицу
- Во Франции заявили о «русском кроте» в Минобороны
- Зеленский не исключил обмен Медведчука на украинцев
- В Росгвандии прокомментировали сообщения о драке на испытаниях за краповый берет
- Названа основная версия гибели российских туристов в Албании
- Зеленский заявил о достаточном объеме газа в стране
- Песков назвал факторы, мешающие Путину встретиться с Зеленским
- Захарова сообщила, что угрожает американской демократии
- В ЛНР не подтвердили завершение мониторинговой миссии ОБСЕ
- Житель Воронежа открыл стрельбу в сторону детской площадки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru