Итальянский диджей сообщил, что Макгрегор ударил его по лицу

Бойца UFC в легкой весовой категории Конора Макгрегора обвинили в нападении и избиении итальянского диджея Франческо Факкинетти, сообщают «Известия».

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По словам пострадавшего, спортсмен сломал ему нос. Факкинетти с супругой находился в клубе в компании с Конором и его невестой в Риме, когда боец нанес ему удар в лицо.

Диджей заявил, что не провоцировал Макгрегора на драку, а после того, как она случилась, выложил в интернет видео, на котором видна травма.

Как рассказал Факкинетти, они вчетвером хорошо проводили время на вечеринке, после чего Макгрегор позвал его с женой пойти на другую. Диджей уточнил, что драку видели как минимум 10 человек.

Ирландский боец Конор Макгрегор «умер» после поединка с Хабибом. Такое мнение высказал менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Конор Макгрегор
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