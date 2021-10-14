Менеджер Нурмагомедова заявил, что Макгрегор «умер» после боя с Хабибом
Ирландский боец Конор Макгрегор «умер» после поединка с Хабибом. Такое мнение высказал менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
По его словам, Макгрегор из-за своего поведения и результатов больше не является полноценным спортсменом. Как заявил Абдель-Азиз, Нурмагомедов «забрал душу Конора» в день поединка.
Хабиб одержал победу над ирландцем болевым приемом в четвертом раунде в 2018 году. После этого Макгрегор дважды проиграл в UFC и один раз выиграл.
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