Тренер гимнастки Линой Ашрам отреагировала на критику судейства на Олимпиаде

«Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки — одни из главных наших соперниц в мире, но, что касается Линой, это были ее лучшие соревнования в карьере», — заявила тренер.

Зуссман подчеркнула, что Ашрам «знает, как делать правильные вещи в нужное время».

На прошедшей Олимпиаде Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье художественной гимнастики, напоминает RT. Спортсменка уронила предмет, выполняя упражнение с лентой, однако по итогам четырех видов получила 107,800 балла. Серебряную медаль завоевала российская гимнастка Дина Аверина, отмечает Ura.ru. Спортсменка уступила сопернице 0,15 балла.

