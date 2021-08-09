Тренер гимнастки Линой Ашрам отреагировала на критику судейства на Олимпиаде
Тренер израильской гимнастки Линой Ашрам Айелет Зуссман прокомментировала жалобы сборной России на судейство в индивидуальном многоборье на Олимпийских Играх в Токио. Слова Зуссман приводит The Jerusalem Post.
«Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки — одни из главных наших соперниц в мире, но, что касается Линой, это были ее лучшие соревнования в карьере», — заявила тренер.
Зуссман подчеркнула, что Ашрам «знает, как делать правильные вещи в нужное время».
На прошедшей Олимпиаде Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье художественной гимнастики, напоминает RT. Спортсменка уронила предмет, выполняя упражнение с лентой, однако по итогам четырех видов получила 107,800 балла. Серебряную медаль завоевала российская гимнастка Дина Аверина, отмечает Ura.ru. Спортсменка уступила сопернице 0,15 балла.
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