Тренер «Динамо» Йоканович разочарован игрой команды с «Сочи»
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович заявил на пресс-конференции, что разочарован игрой своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», сообщает РИА Новости.
Матч состоялся в субботу, 1 апреля, в Москве. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды «Сочи».
Тренер «Динамо» заявил, что спортсменам не хватило желания в футбольном матче. Он также предположил, что команда недостаточно была уверена в своем успехе. Йоканович добавил, что спортсменам необходимо увеличить свои амбиции и мотивацию.
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