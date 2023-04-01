Тренер «Динамо» Йоканович разочарован игрой команды с «Сочи»

Матч состоялся в субботу, 1 апреля, в Москве. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды «Сочи».



Тренер «Динамо» заявил, что спортсменам не хватило желания в футбольном матче. Он также предположил, что команда недостаточно была уверена в своем успехе. Йоканович добавил, что спортсменам необходимо увеличить свои амбиции и мотивацию.



Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что в Греции скандал из-за презентации новой формы футбольной сборной производства Nike: многие увидели на ней свастику и потребовали отозвать футболку.

