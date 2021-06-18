Тренер датской сборной заявил, что «думает о России» перед матчем 21 июня

Матч с российской командой станет финальной игрой в группе для датчан и пройдет в понедельник 21 июня в Копенгагене. В настоящий момент датская команда не набрали ни одного балла, тогда как у российских спортсменов в запасе есть три очка.

Сборная России после второго тура поднялась на второе место в группе. Матч с Данией сыграет решающую роль для российских спортсменов в борьбе за выход в плей-офф.



Юльманн отметил «огромную поддержку и любовь» со стороны болельщиков, а также командную работу членов сборной. По его словам, «им очень хорошо вместе». При этом он заявил о необходимости «перевернуть страницу». Главный тренер пояснил, что уже думает о России. По его мнению, «ещё ничего не потеряно».

