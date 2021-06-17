Белоголовцев: «Наконец-то мы увидели не трусливую тактику сборной России»
Актер, телеведущий и посол Чемпионата мира по футболу-2018 Сергей Белоголовцев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей седьмого игрового дня Евро-2020.
В Италии оценили первый гол сборной России на Евро-2020, который забил Алексей Миранчук
«Снимаем шляпу, Алексей», - написали в твитере клуба после победы России над Финляндией. Главный тренер Станислав Черчесов также заявил, что Миранчук «забил великолепный гол». При этом сам футболист скромничает и говорит, что просто «хорошо попал».
Сергей Белоголовцев: «Я бесконечно счастлив, что Алексей вышел в матче против сборной Финляндии. Более того, я бесконечно рад, что он вышел в паре с прекрасным Александром Головиным, пожалуй, лучшим игроком нашей сборной на сегодняшний день. Наконец-то мы увидели креативные действия сборной в атаке, наконец-то мы увидели не пассивную оборонительную, и скажем так, трусливую тактику, а некое подобие атаки и некое подобие феерии в какие-то моменты матча», - сказал он.
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Сами исландцы называют этот клич «звуком гейзера». А изначально прославила хаку на весь мир сборная Новой Зеландии по регби, прозвище которой All Blacks.
Сергей Белоголовцев: «Наши болельщики, конечно, великие люди, они святые люди! Несмотря на безвольное, серое и какое-то абсолютно безнадежное поражение от сборной Бельгии, никто, как всегда, от сборной не отвернулся», - отметил телеведущий.
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При этом беспроигрышная серия итальянцев достигла 29 матчей. Более того, команда Роберто Манчини выиграла десять матчей подряд с общим счетом 31:0.
Сергей Белоголовцев: «Я испытываю невероятную зависть к болельщикам Скуадры Адзурры прекрасной! Это просто какой-то фейерверк! Это очень здорово! Очень красиво! И самое главное, это чрезвычайно быстро. При этом абсолютное взаимопонимание между зонами обороны, полузащиты и атаки. Роберто Манчини, который не снискал лавров в «Зените», честно говоря, поразил. Восхищает обстановка, которая царит в сборной» - отметил он.
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