Белоголовцев: «Наконец-то мы увидели не трусливую тактику сборной России»

Сергей Белоголовцев: «Я бесконечно счастлив, что Алексей вышел в матче против сборной Финляндии. Более того, я бесконечно рад, что он вышел в паре с прекрасным Александром Головиным, пожалуй, лучшим игроком нашей сборной на сегодняшний день. Наконец-то мы увидели креативные действия сборной в атаке, наконец-то мы увидели не пассивную оборонительную, и скажем так, трусливую тактику, а некое подобие атаки и некое подобие феерии в какие-то моменты матча», - сказал он.

