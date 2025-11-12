Карпин назвал идеальных соперников для футбольной сборной России

Соперники, которые в настоящее время имеются у футбольной сборной России, далеки от идеальных. Как пишет RT, об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Динамо» опровергло информацию о возможном уходе Карпина

По его словам, идеальными соперниками являются сборные Испании, Франции, Аргентины и Бразилии.

«Кто там ещё есть в топ‑10? Какие‑то из этих стран», — заключил специалист.

Ранее Карпин заявил, что сборные Чили и Перу — хорошие и сложные соперники, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
