Карпин назвал идеальных соперников для футбольной сборной России
12 ноября 202516:26
Соперники, которые в настоящее время имеются у футбольной сборной России, далеки от идеальных. Как пишет RT, об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
По его словам, идеальными соперниками являются сборные Испании, Франции, Аргентины и Бразилии.
«Кто там ещё есть в топ‑10? Какие‑то из этих стран», — заключил специалист.
Ранее Карпин заявил, что сборные Чили и Перу — хорошие и сложные соперники, сообщает «Свободная пресса».
