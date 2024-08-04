Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс из Ямайки снялась с Игр
Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Шелли‑Энн Фрейзер‑Прайс из Ямайки снялась с участия в соревнованиях в стометровке на Олимпиаде в Париже. Об этом говорится на официальном сайте Игр-2024.
Отмечается, что она отказалась от участия в полуфинальном забеге, однако официально причины отказа не называются. При этом на Олимпиаде в Париже она еще сможет выступить в эстафете.
По сообщениям издания Jamaica Observer, Фрейзер‑Прайс снялась с Олимпиады якобы из-за того, что ее не допустили на стадион «Стад де Франс». Причиной этому называют то, что спортсменка приехала туда не на автобусе из Олимпийской деревни, а на личном транспорте.
Сообщалось, что Фрейзер‑Прайс не была допущена из-за нарушения регламента. Однако правило о прибытии на стадион не действовало до 2 августа, и до этого у спортсменки не было проблем с допуском на объект, хотя она не использовала транспорт организаторов.
Легкоатлетке Фрейзер‑Прайс 37 лет. Она уже завоевала золото в беге на 100 метров на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне, а также в эстафете 4 по 100 метров в Токио. Она является десятикратной чемпионкой мира.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024.
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