Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс из Ямайки снялась с Игр

Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Шелли‑Энн Фрейзер‑Прайс из Ямайки снялась с участия в соревнованиях в стометровке на Олимпиаде в Париже. Об этом говорится на официальном сайте Игр-2024.

Отмечается, что она отказалась от участия в полуфинальном забеге, однако официально причины отказа не называются. При этом на Олимпиаде в Париже она еще сможет выступить в эстафете.

По сообщениям издания Jamaica Observer, Фрейзер‑Прайс снялась с Олимпиады якобы из-за того, что ее не допустили на стадион «Стад де Франс». Причиной этому называют то, что спортсменка приехала туда не на автобусе из Олимпийской деревни, а на личном транспорте.