Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл матч третьего круга одиночного разряда и вылетел с Олимпиады в Париже.
Соперником пятой ракетки мира был занимающий 19-е место в мировом рейтинге канадец Феликс Оже-Альяссим. Встреча, которая продлилась два часа и 14 минут, завершилась победой представителя Канады со счётом 0:2 (3:6, 6:7).
До олимпийского матча Медведев всегда обыгрывал Оже-Альяссима. На Олимпиаде в Париже россиянин впервые проиграл канадцу.
Ранее с Олимпийских игр вылетел россиянин Роман Сафиуллин, который проиграл в матче третьего круга одиночного разряда испанцу Карлосу Алькарасу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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