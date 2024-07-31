Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024

Соперником пятой ракетки мира был занимающий 19-е место в мировом рейтинге канадец Феликс Оже-Альяссим. Встреча, которая продлилась два часа и 14 минут, завершилась победой представителя Канады со счётом 0:2 (3:6, 6:7).

До олимпийского матча Медведев всегда обыгрывал Оже-Альяссима. На Олимпиаде в Париже россиянин впервые проиграл канадцу.

Ранее с Олимпийских игр вылетел россиянин Роман Сафиуллин, который проиграл в матче третьего круга одиночного разряда испанцу Карлосу Алькарасу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

