Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады в Париже
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде.
В полуфинале спорстменкам удалось обыграть Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо из Испании со счетом 6:1, 6:2.
В дальнейшем Андреевой и Шнайдер предстоит сразиться с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини. При этом выход в финал турнира уже гарантирует россиянкам, как минимум, серебряную медаль Олимпиады.
В соревнованиях одиночного разряда Мирра Андреева уступила в первом круге, Диана Шнайдер выбыла на стадии второго круга. Спорстменки являются последними российскими теннисистками, продолжающими участие в Олимпиаде, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что Китай не желает его победы на выборах
- Элтон Джон заявил, что 34 года живет без алкоголя
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады в Париже
- Мосбиржа приостановила публикацию данных по объемам валютных торгов
- Экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии Пешкова арестовали за растрату
- Высший совет осетин обратился в Генпрокуратуру из-за слов Лебедева о Беслане
- «Единая Россия» приостановила членство сенатора Савельева
- Эксперт объяснила, почему закон о деанонимизации в Telegram не сработает
- Число погибших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до семи
- Захарова: Для принятия мер в отношении YouTube есть весомые основания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru