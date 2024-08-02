Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады в Париже

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде.

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В полуфинале спорстменкам удалось обыграть Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо из Испании со счетом 6:1, 6:2.

В дальнейшем Андреевой и Шнайдер предстоит сразиться с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини. При этом выход в финал турнира уже гарантирует россиянкам, как минимум, серебряную медаль Олимпиады.

В соревнованиях одиночного разряда Мирра Андреева уступила в первом круге, Диана Шнайдер выбыла на стадии второго круга. Спорстменки являются последними российскими теннисистками, продолжающими участие в Олимпиаде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / Zuma / Oscar J. Barroso
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