Трансляция Олимпиады-2024 в России будет доступна на сайте МОК
Россияне смогут смотреть трансляцию Олимпийских игр в Париже на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом говорится на сайте организации в разделе «Где посмотреть Олимпиаду».
Ранее сообщалось, что российские федеральные телеканалы решили не приобретать права на трансляцию Олимпиады в Париже. Причиной стал запрет показывать Игры без флага и гимна. Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова ранее раскритиковала решение телеканалов РФ отказаться от трансляции Олимпийских игр в Париже. Она заявила, что будет искать другие источники и посмотрит соревнования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru