Трансляция Олимпиады-2024 в России будет доступна на сайте МОК

Ранее сообщалось, что российские федеральные телеканалы решили не приобретать права на трансляцию Олимпиады в Париже. Причиной стал запрет показывать Игры без флага и гимна. Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова ранее раскритиковала решение телеканалов РФ отказаться от трансляции Олимпийских игр в Париже. Она заявила, что будет искать другие источники и посмотрит соревнования.



