Тарасова раскритиковала отказ телеканалов от трансляции Олимпиады

Она заявила, что будет искать другие источники и посмотрит соревнования. «Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?» — задалась вопросом спортсменка.

В России чиновники и спортсмены неоднократно спорили не только о том, стоит ли отправлять российских атлетов на Летнюю Олимпиаду-2024 в Париж, но и о том, нужно ли ее транслировать на отечественном телевидении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

