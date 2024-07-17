Тарасова раскритиковала отказ телеканалов от трансляции Олимпиады
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова раскритиковала решение телеканалов РФ отказаться от трансляции Олимпийских игр в Париже, сообщает Sport24.
Она заявила, что будет искать другие источники и посмотрит соревнования. «Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?» — задалась вопросом спортсменка.
В России чиновники и спортсмены неоднократно спорили не только о том, стоит ли отправлять российских атлетов на Летнюю Олимпиаду-2024 в Париж, но и о том, нужно ли ее транслировать на отечественном телевидении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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