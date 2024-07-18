МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024

Среди теннисистов на Олимпиаде ждут Медведева, Сафиуллина, Александрову, Андрееву, Котова, Шнайдер и Веснину. В гребле на байдарках и каноэ поборются Петров, Коровашков, Ромасенко, а Сомов представит Россию в плавании.

При этом олимпийский комитет России выплатил более 200 млн рублей спортсменам, не получившим возможность выступить на Олимпийских играх в Париже, заявил гендиректор ОКР Владимир Сенглеев. Денежные средства получили 245 атлетов.

«Это те спортсмены, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», — подчеркнул Сенглеев.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпиаде российским спортсменам в нейтральном статусе. Летние Игры пройдут в Париже 26 июля-11 августа, передает «Радиоточка НСН».

