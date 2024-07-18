МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024
МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024, сообщает МАТЧ ТВ.
Всего в Париж поедут 15 российских спортсменов. Велоспорт на Играх от России представят Дронова, Иванченко и Глеб Сырица. Анжела Бладцева поборется за победу на батуте.
Среди теннисистов на Олимпиаде ждут Медведева, Сафиуллина, Александрову, Андрееву, Котова, Шнайдер и Веснину. В гребле на байдарках и каноэ поборются Петров, Коровашков, Ромасенко, а Сомов представит Россию в плавании.
При этом олимпийский комитет России выплатил более 200 млн рублей спортсменам, не получившим возможность выступить на Олимпийских играх в Париже, заявил гендиректор ОКР Владимир Сенглеев. Денежные средства получили 245 атлетов.
«Это те спортсмены, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», — подчеркнул Сенглеев.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпиаде российским спортсменам в нейтральном статусе. Летние Игры пройдут в Париже 26 июля-11 августа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист Нигматуллина предупредила об угрозе продажи квартир мошенниками через «Госуслуги»
- МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024
- Попова отнесла птичий грипп и оспу обезьян к реальным эпидемическим угрозам
- КС РФ допустил эвтаназию бездомных животных при угрозе человеку
- Олимпийский чемпион Нагорный заявил, что может завершить карьеру в 2024 году
- Температура в Крыму второй день подряд бьет температурные рекорды
- «Полное вранье»: Познер опроверг слухи о своей госпитализации
- В Ницце семь человек погибли при пожаре в жилом доме
- Супруга Познера опровергла сообщения о госпитализации журналиста
- Импорт легковых автомобилей из Японии в РФ снизился на 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru