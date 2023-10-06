Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги
Полузащитник «Зенита» Вендел стал самым дорогим игроком, выступающим в Российской Премьер-Лиге. Как пишет интернет-портал Transfermarkt, стоимость бразильца оценивается в 24 млн евро.
В ТОП-3 попали ещё два игрока сине-бело-голубых, имеющих бразильский паспорт. Это Клаудиньо, оцениваемый в 20 млн евро, а также Дуглос Сантос, стоимость которого составляет 18 млн евро.
Самый дорогой из россиян в РПЛ занявший четвёртую строчку голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (16 млн евро). Также в ТОП-10 попали колумбиец Вильмар Барриос («Зенит», 16 млн), Эдуард Сперцян («Краснодар», 15 млн), Фёдор Чалов (ЦСКА, 12 млн), колумбиец Джон Кордоба («Краснодар», 12 млн), Иван Обляков (ЦСКА, 10 млн) и бразилец Роберт Ренан («Зенит», 9 млн).
Ранее форвард сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его включили в список рекордсменов как самого высокооплачиваемого спортсмена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru