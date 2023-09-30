«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ

Футболисты клуба «Оренбург» впервые в истории обыграли петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» уступил «Оренбургу» в восьмом туре РПЛ

Матч завершился со счетом 3:1.

Ранее «Зенит» уступил московскому «Локомотиву» в матче девятого тура РПЛ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболФК "Зенит"

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