«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ
30 сентября 202315:27
Футболисты клуба «Оренбург» впервые в истории обыграли петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч завершился со счетом 3:1.
Ранее «Зенит» уступил московскому «Локомотиву» в матче девятого тура РПЛ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru