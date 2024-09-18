Transfermarkt: Глушенков стал самым подорожавшим игроком РПЛ

Глушенков является лучшим бомбардиром РПЛ (он перешел в «Зенит» из «Локомотива» в межсезонье и в семи матчах забил девять голов). При этом нападающий не играл с 18 августа из-за перелома руки, который он получил в матче с командой «Химки».

На втором месте в рейтинге расположился 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (его стоимость увеличилась с €0,7 млн до €5 млн). Он может похвастаться пятью передачами и пятью голами в восьми играх РПЛ.

Третье место делят Эсекьель Барко («Спартак») и Мирлинд Даку («Рубин»). Каждый из них подорожал на €3 млн.

Ранее Глушенков стал лучшим в мире ассистентом сезона-2023/2024.

