Transfermarkt: Рыночная стоимость Месси снизилась на пять миллионов евро

Согласно рейтингу, который составил авторитетный портал Transfermarkt, игрок «Интер Майами» оценивается в 30 млн евро, что на пять млн евро меньше, чем в предыдущем ТОП-5.

Также в пятёрку вошли Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед», 27 млн евро), Факундо Торрес («Орландо Сити», 14 млн евро), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю», 13 млн евро) и Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси», 12 млн евро).

Отмечается, что трансферная стоимость у игроков из ТОП-5 изменилась только у Месси.

Ранее сборная Аргентины со счётом 3:0 обыграла команду Сальвадора в контрольном матче. Месси в игре участия не принимал, сообщает RT.

