Transfermarkt: Рыночная стоимость Месси снизилась на пять миллионов евро
Аргентинский футболист Лионель Месси возглавил обновлённый список самых дорогих футболистов высшей футбольной лиги США.
Согласно рейтингу, который составил авторитетный портал Transfermarkt, игрок «Интер Майами» оценивается в 30 млн евро, что на пять млн евро меньше, чем в предыдущем ТОП-5.
Также в пятёрку вошли Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед», 27 млн евро), Факундо Торрес («Орландо Сити», 14 млн евро), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю», 13 млн евро) и Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси», 12 млн евро).
Отмечается, что трансферная стоимость у игроков из ТОП-5 изменилась только у Месси.
Ранее сборная Аргентины со счётом 3:0 обыграла команду Сальвадора в контрольном матче. Месси в игре участия не принимал, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru