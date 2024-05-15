Форвард «Локомотива» Глушенков стал лучшим в мире ассистентом сезона
Форвард московского футбольного клуба «Локомотив» 24-летний Максим Глушенков стал лучшим в мире ассистентом сезона-2023/2024. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте Transfermarkt.
Отмечается, что статистика учитывает пасы и заработанные пенальти. Глушенков в 36 матчах сделал 20 результативных передач.
На второй строчке рейтинга разместился полузащитник бельгийского клуба «Юниона» Камерон Пуэртас (20 результативных передач в 46 играх), на третьей — полузащитник Флориан Вирц из немецкого клуба «Байер» (19 пасов в 46 играх).
Трансферная стоимость Глушенкова, который выступает в составе «Локомотива» с января 2023 года, — 11 миллионов евро. Его контракт рассчитан до конца 2026 года.
Ранее бывший игрок сборной Англии по футболу, совладелец клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм назвал нападающего команды Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
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