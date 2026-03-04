В результате атаки украинских БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек

В Среднеахтубинском районе повреждены три частных дома, в Ворошиловском районе обломки беспилотника упали в нежилой зоне, а в Тракторозаводском районе повреждена квартира в одном из домов.

Пятеро человек получили травмы, им оказывают помощь медики. Для жителей подготовлены пункты временного размещения. Один из сбитых БПЛА упал рядом с магазином в Волгограде. Обломки разнесли вывеску и задели подъезд здания.

Ударной волной выбило окна — на дороге валяются стёкла и обломки панелей. Повреждена «Газель», припаркованную у входа. На месте падения вспыхнул пожар.

Тем временем, в Новороссийске после атаки ВСУ повреждены 76 домов и 109 квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

