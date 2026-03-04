Испания призвала Вашингтон уважать международное право

Испания призвала США уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Мадрид указал американским властям на то, что при пересмотре торговых отношений следует также уважать автономию частных компаний.

Отмечается, что Испания — надежный торговый партнер для 195 стран, в том числе и для США. Королевство является важным членом НАТО, вносящим значительный вклад в оборону Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может прекратить торговлю с Испанией на фоне ее отказа увеличить оборонные расходы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

