СМИ: Выбран следующий Верховный лидер Ирана
4 марта 202600:32
Следующим Верховным лидером Ирана станет сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи, сообщает Telegram-канал Mash.
Совет аятоллы выбрал его по требованию Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Ранее стало известно, что израильская разведка несколько лет следила за Али Хаменеи, используя для этого взломанные дорожные камеры в Тегеране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Выбран следующий Верховный лидер Ирана
- Макрон: Франция сбивала беспилотники Ирана в небе над дружественными ей странами
- В результате атаки украинских БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек
- В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены 76 домов и 109 квартир
- Германия признала нехватку вооружений после поставок Украине
- Соцфонд рассказал о выплате пенсий в Эстонию и Латвию
- В администрации США назвали три причины продолжения ударов по Ирану
- МВД предупредило о рассылке вирусов под видом видео с ДТП в Telegram
- Суд отменил решение о плагиате после заключения нейросети
- Суд передал государству 272 картины Рериха и его сыновей