СМИ: Выбран следующий Верховный лидер Ирана

Следующим Верховным лидером Ирана станет сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Али Хаменеи был убит в своем офисе

Совет аятоллы выбрал его по требованию Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Ранее стало известно, что израильская разведка несколько лет следила за Али Хаменеи, используя для этого взломанные дорожные камеры в Тегеране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

