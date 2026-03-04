Макрон: Франция сбивала беспилотники Ирана в небе над дружественными ей странами

По его словам, Париж будет впредь оказывать им поддержку. Глава государства напомнил, что у Франции имеется соглашения о взаимной обороне с Катаром, Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Также он пообещал проявить солидарность с Иорданией и Ираком.

Макрон отметил, что уже развернуты истребители Rafale, системы противовоздушной обороны и воздушные радары.

Ранее ОАЭ и Катар призвали Европу помочь президенту США урегулировать кризис вокруг Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

