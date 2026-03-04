Макрон: Франция сбивала беспилотники Ирана в небе над дружественными ей странами
Вооруженные силы Франции участвовали в отражении ударов Ирана по дружественным ей странам Ближнего Востока, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства Эмманюэля Макрона.
По его словам, Париж будет впредь оказывать им поддержку. Глава государства напомнил, что у Франции имеется соглашения о взаимной обороне с Катаром, Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Также он пообещал проявить солидарность с Иорданией и Ираком.
Макрон отметил, что уже развернуты истребители Rafale, системы противовоздушной обороны и воздушные радары.
Ранее ОАЭ и Катар призвали Европу помочь президенту США урегулировать кризис вокруг Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
