В Белоруссии разрешили транслировать матчи Евро-2024 без согласия от УЕФА

Согласно принятому решению, белорусские телеканалам смогут транслировать матчи футбольного турнира без согласия и разрешения правообладателей.

Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдёт 10 городах в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчем открытия станет игра между немецкой сборной и национальной команды Шотландии.

Ранее футбольная сборная Грузии одержала победу над командой Греции и впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы - 2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

