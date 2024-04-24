В Белоруссии разрешили транслировать матчи Евро-2024 без согласия от УЕФА

Власти Белоруссии внесли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также предстоящий чемпионат Европы—2024, в перечень правообладателей из недружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации республики.

Черчесов назвал Головина лучшим российским футболистом

Согласно принятому решению, белорусские телеканалам смогут транслировать матчи футбольного турнира без согласия и разрешения правообладателей.

Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдёт 10 городах в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчем открытия станет игра между немецкой сборной и национальной команды Шотландии.

Ранее футбольная сборная Грузии одержала победу над командой Греции и впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы - 2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболЧемпионат ЕвропыТелевидениеБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры