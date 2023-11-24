Товарищеский матч между Россией и Кубой внесут в Книгу рекордов страны

Встреча российской и кубинской футбольных сборных прошла 20 ноября в Волгограде. Россияне обыграли соперников со счетом 8:0, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Голами в первом тайме отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук. Во второй половине встречи мячи в ворота противника забили Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Как пишет Telegram-канал «Мутко против», церемония внесения игры в Книгу рекордов пройдет в начале декабря. Ожидается, что в ней поучаствует главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

