Товарищеский матч между Россией и Кубой внесут в Книгу рекордов страны
Товарищеский матч между сборной РФ по футболу и национальной командой Кубы внесут в Книгу рекордов России как игру, в ходе которой максимальное количество футболистов отличились голами. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза.
Встреча российской и кубинской футбольных сборных прошла 20 ноября в Волгограде. Россияне обыграли соперников со счетом 8:0, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Голами в первом тайме отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук. Во второй половине встречи мячи в ворота противника забили Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
Как пишет Telegram-канал «Мутко против», церемония внесения игры в Книгу рекордов пройдет в начале декабря. Ожидается, что в ней поучаствует главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru