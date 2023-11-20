Сборная России по футболу разгромила команду Кубы

Игра прошла на стадионе в Волгограде и завершилась со счетом 8:0. Россияне владели инициативой с начала матча.

В первом тайме подопечные Валерия Карпина отправили три мяча в ворота кубинцев. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук.

Во второй половине встречи россияне укрепили свое преимущество. Ворота кубинской сборной поразили Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Матч с Кубой стал третьей домашней игрой для российской сборной после отстранения от международных соревнований. В марте подопечные Валерия Карпина обыграли команду Ирака (2:0), в октябре - Камеруна (1:0), напоминает «Радиоточка НСН».

