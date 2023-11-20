Сборная России по футболу разгромила команду Кубы
Футбольная сборная России одержала убедительную победу над командой Кубы в товарищеском матче в понедельник, 20 ноября.
Игра прошла на стадионе в Волгограде и завершилась со счетом 8:0. Россияне владели инициативой с начала матча.
В первом тайме подопечные Валерия Карпина отправили три мяча в ворота кубинцев. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук.
Во второй половине встречи россияне укрепили свое преимущество. Ворота кубинской сборной поразили Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
Матч с Кубой стал третьей домашней игрой для российской сборной после отстранения от международных соревнований. В марте подопечные Валерия Карпина обыграли команду Ирака (2:0), в октябре - Камеруна (1:0), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru