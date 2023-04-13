Тольяттинскую «Ладу» включили в состав участников КХЛ
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявил состав участников турнира сезона-2023/24, сообщает пресс-служба лиги.
В сообщении говорится, что в следующем чемпионате примут участие 23 команды, в том числе вернувшаяся в КХЛ тольяттинская «Лада».
Клуб из Тольятти уже выступал в КХЛ - с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год. Предыдущие пять сезонов «Лада» провела в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). По итогам сезона 2022/2023 команда стала шестой в регулярном чемпионате.
Ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали известны все участники плей-офф Кубка Стэнли сезона-2022/23, за главный трофей будут биться 16 команд, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru