Булыкин оценил шансы сборной по футболу против Египта и Буркина-Фасо
От футболистов всегда ждут красивой игры и побед, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Национальная команда объединяет всех россиян, поэтому ей надо побеждать и не смотреть на то, с кем она играет, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.
Сборная России по футболу (36-е место в международном рейтинге FIFA) сыграет три товарищеских матча с 28 мая по 9 июня с командами Египта (29-е место), Буркина-Фасо (62-е место) и Тринидада и Тобаго (102-е место). Первая игра пройдет в египетской столице Каир, а две остальные 5 и 9 июня в Волгограде. Об этом сообщил Российский футбольный союз. Булыкин пожелал тройной победы россиянам.
«Египет — всегда сильная команда, а остальные не особо, но думать об этом не приходится. В нынешние времена тяжело найти хоть какого-то соперника. Нашей сборной нужно играть и существовать, поэтому хорошо, что они согласились. Остается только ждать, когда нас допустят до отборочных соревнований и играть товарищеские игры. Я жду только победы от любой игры сборной России. Она должна радовать болельщиков по всей стране и показывать красивый футбол. Все хотят видеть новое поколение и хорошую игру, несмотря на клубные пристрастия. Конечно, я бы мог сказать, что полезно играть с Бразилией и Аргентиной, но нужно быть реалистом. Приходится играть с теми, с кем удается договориться», — уточнил он.
Ранее Булыкин объяснил НСН, почему сборная России по футболу не справилась с командой Мали.
