Тим Цзю победил японца Иноуэ в бою за два чемпионских титула
Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю одержал победу над представителем Японии Такеши Иноуэ в бою за чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе, сообщает «Чемпионат».
Поединок в австралийском городе Голд-Кост продлился 12 раундов, причём в последнем японец побывал в нокдауне. В итоге судьи единогласно признали Цзю победителем.
Обозреватель Бен Дэймон с своём Twitter отметил, что сразу по окончании боя Иноуэ был доставлен больницу.
Ранее российский боксёр Альберт Батыргазиев выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио.
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