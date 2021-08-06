Костя Цзю: Наших боксеров должна знать каждая собака!

«Честно говоря, до Олимпиады я даже не знал нашу сборную. А это вина журналистов, которые плохо освещают всех наших боксеров. Их должна знать каждая собака в каждом дворе. И тогда будут люди, которые захотят стать такими же, как они. Тогда идет цепная реакция. Дети начинают заниматься рано, чтобы стать такими же, как наши ребята. Преемственность поколений отсутствует сейчас совершенно», - заявил экс-боксер.

Итоги Олимпийских игр в Токио подвели в Федерации бокса России. Выступление мужской сборной признано хорошим. Генеральный секретарь федерации Кирилл Щекутьев отметил, что россияне завоевали пять медалей из семи возможных. В то же время оценка выступления женской сборной будет дана по итогам тренерского совета.

Золотую медаль российской команде принес Альберт Батыргазиев в категории до 57 кг. Серебро у тяжеловеса Муслима Гаджимагомедова. Бронзовые медали выиграли Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Земфира Магомедалиева (до 75 кг).

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

