Костя Цзю: Наших боксеров должна знать каждая собака!
Абсолютный чемпион мира назвал выступление российских боксеров в Токио неплохим, но с оговоркой.
Абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил выступление российских боксеров на олимпийском турнире в Токио. На счету мужской и женской сборных одно золото, одно серебро и четыре бронзы.
«С одной стороны, если оценивать выступление российских боксеров по количеству медалей – это неплохо. С другой стороны, всегда есть неудовлетворение – каждый боксер всегда должен выходить только за золотом. Но все-таки это Олимпиада, это официальный статус, который несет дополнительную моральную нагрузку. Ребята делают все, что они могут делать. Это самое главное. Если нам не удалось завоевать больше золотых медалей, значит, наши соперники были сильнее», - отметил он.
Абсолютный чемпион мира рассказал, почему россиянам не удалось завоевать больше золотых медалей. По его мнению, причина в отсутствии преемственности поколений.
«Честно говоря, до Олимпиады я даже не знал нашу сборную. А это вина журналистов, которые плохо освещают всех наших боксеров. Их должна знать каждая собака в каждом дворе. И тогда будут люди, которые захотят стать такими же, как они. Тогда идет цепная реакция. Дети начинают заниматься рано, чтобы стать такими же, как наши ребята. Преемственность поколений отсутствует сейчас совершенно», - заявил экс-боксер.
Итоги Олимпийских игр в Токио подвели в Федерации бокса России. Выступление мужской сборной признано хорошим. Генеральный секретарь федерации Кирилл Щекутьев отметил, что россияне завоевали пять медалей из семи возможных. В то же время оценка выступления женской сборной будет дана по итогам тренерского совета.
Золотую медаль российской команде принес Альберт Батыргазиев в категории до 57 кг. Серебро у тяжеловеса Муслима Гаджимагомедова. Бронзовые медали выиграли Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Земфира Магомедалиева (до 75 кг).
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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