Карпин допустил, что в будущем возглавит испанские «Реал Сосьедад» или «Сельту»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в будущем может возглавить испанские команды «Реал Сосьедад» или «Сельта». Об этом сообщает портал DAZN.

«Развалил команду!»: Лещенко и Яшин обрадовались уходу Карпина из «Динамо»

Карпин отметил, что его спрашивают о желании вернуться в Испанию, «особенно в "Реал Сосьедад" или "Сельту"», пишет RT.

«Я всегда отвечал утвердительно, что дверь открыта. Сейчас это невозможно, потому что у меня контракт со сборной России еще на 2,5 года. Но после этого все возможно», - поделился специалист.

Валерий Карпин работал в Испании в 2014-2015 годах, он тренировал клуб «Мальорка» из второго дивизиона чемпионата страны.

