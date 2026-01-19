Карпин допустил, что в будущем возглавит испанские «Реал Сосьедад» или «Сельту»
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в будущем может возглавить испанские команды «Реал Сосьедад» или «Сельта». Об этом сообщает портал DAZN.
Карпин отметил, что его спрашивают о желании вернуться в Испанию, «особенно в "Реал Сосьедад" или "Сельту"», пишет RT.
«Я всегда отвечал утвердительно, что дверь открыта. Сейчас это невозможно, потому что у меня контракт со сборной России еще на 2,5 года. Но после этого все возможно», - поделился специалист.
Валерий Карпин работал в Испании в 2014-2015 годах, он тренировал клуб «Мальорка» из второго дивизиона чемпионата страны.
