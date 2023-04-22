Теннисист Рублев вышел в финал второго турнира подряд

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал второго турнира подряд и сразится за титул соревнований под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 в боснийской Баня-Луке.

Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло

В полуфинале турнира российский теннисист обыграл словака Алекса Молчана. Игра длилась полтора часа и завершилась в пользу Рублева со счетом 6:2, 6:4.

В финале соперником Рублева станет победитель пары Душан Лайович - Миомир Кецманович. Оба спортсмена из Сербии.

Ранее россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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