Теннисист Рублев вышел в финал второго турнира подряд
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал второго турнира подряд и сразится за титул соревнований под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 в боснийской Баня-Луке.
В полуфинале турнира российский теннисист обыграл словака Алекса Молчана. Игра длилась полтора часа и завершилась в пользу Рублева со счетом 6:2, 6:4.
В финале соперником Рублева станет победитель пары Душан Лайович - Миомир Кецманович. Оба спортсмена из Сербии.
Ранее россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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