Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло

Шестая ракетка мира в двух сетах обыграл в двух сетах немца Ян-Леннарда Штруффа. Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

Рублеву понадобился один час и 40 минут, чтобы пройти в следующий этап турнира. Следующим его соперником будет победитель пары Фритц - Циципас.

