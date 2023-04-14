Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

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Шестая ракетка мира в двух сетах обыграл в двух сетах немца Ян-Леннарда Штруффа. Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:5).

Рублеву понадобился один час и 40 минут, чтобы пройти в следующий этап турнира. Следующим его соперником будет победитель пары Фритц - Циципас.

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ФОТО: РИА Новости
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