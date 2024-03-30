Теннисист Медведев проиграл Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Майами
30 марта 202401:21
Российский теннисист Даниил Медведев не смог одержать победу над итальянцем Янником Синнером в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Майами.
Матч продлился 1 час 10 минут и завершился победой Синнера со счетом 1:6, 2:6. Медведев уступил сопернику из Италии в пятый раз подряд.
Янник Синнер занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Даниил Медведев расположился на соседней четвертой строчке.
Ранее российский теннисист проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru