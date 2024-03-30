Теннисист Медведев проиграл Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев не смог одержать победу над итальянцем Янником Синнером в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Майами.

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Матч продлился 1 час 10 минут и завершился победой Синнера со счетом 1:6, 2:6. Медведев уступил сопернику из Италии в пятый раз подряд.

Янник Синнер занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Даниил Медведев расположился на соседней четвертой строчке.

Ранее российский теннисист проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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