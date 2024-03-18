Медведев уступил Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу в финале турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Матч продлился 1 час 42 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Алькараса. Испанец занимает второе место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Медведев располагается на четвертой строчке.
В прошлом сезоне Карлос Алькарас также обыграл Даниила Медведева в решающем матче турнира «Мастерс», игра завершилась со счетом 6:3, 6:2.
Между тем российских теннисистов допустили до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе, соответствующее решение приняла Международная федерация тенниса (ITF), напоминает телеканал «360». Меры касаются также спортсменов из Белоруссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru