Медведев уступил Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу в финале турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Матч продлился 1 час 42 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Алькараса. Испанец занимает второе место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Медведев располагается на четвертой строчке.

В прошлом сезоне Карлос Алькарас также обыграл Даниила Медведева в решающем матче турнира «Мастерс», игра завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Между тем российских теннисистов допустили до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе, соответствующее решение приняла Международная федерация тенниса (ITF), напоминает телеканал «360». Меры касаются также спортсменов из Белоруссии.

