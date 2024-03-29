Теннисист Рублев заявил, что планирует выступить на Олимпиаде в Париже

По его словам, речь идёт об участии в олимпийском турнире в одиночном разряде, а другие дисциплины, например, микст, ни с кем пока мы не обсуждались.

«Если, даст Бог, всё останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня всё будет нормально со здоровьем и в физическом плане — то с очень большой долей вероятности я поеду», - заключил спортсмен.

Ранее депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что российский народ в большинстве своём не поддержит тех, кто поедет на Игры-2024 в Париж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

