Теннисист Хачанов вышел в финал олимпийского теннисного турнира

В полуфинале Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3. В финале россиянин встретится с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

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