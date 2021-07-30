Теннисист Хачанов вышел в финал олимпийского теннисного турнира

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал Олимпийских игр в Токио.

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В полуфинале Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3. В финале россиянин встретится с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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