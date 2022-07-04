Теннисист Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович победил представителя Нидерландов Тима Вана Рейтховена в четвертом круге Уимблдонского турнира со счетом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2.
Для этого ему понадобилось 2 часа 40 минут.
Джокович находится на третьем месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Ван Рейтховен занимает 104-е.
В 1/4 финала соперником Джоковича станет итальянец Янник Синнер.
Напомним, Джокович заявил, что возможный пропуск US Open из-за отказа пройти вакцинацию от COVID-19 станет для него дополнительной мотивацией к хорошему выступлению на турнире Большого шлема – Уимблдоне.
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