Джокович: Возможный пропуск турниров в США будет мотивировать на Уимблдоне

Так он прокомментировал информацию, что Уимблдон может стать для него последним турниром Большого шлема в сезоне. «Я хотел бы поехать в США, но на сегодня это невозможно, я больше ничего не могу сделать», — сказал теннисист.

Напомним, ранее россиянин Даниил Медведев поднялся со второй на первую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

