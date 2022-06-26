Джокович: Возможный пропуск турниров в США будет мотивировать на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что возможный пропуск US Open из-за отказа пройти вакцинацию от COVID-19 станет для него дополнительной мотивацией к хорошему выступлению на турнире Большого шлема – Уимблдоне, сообщает газета L' quipe.

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Так он прокомментировал информацию, что Уимблдон может стать для него последним турниром Большого шлема в сезоне. «Я хотел бы поехать в США, но на сегодня это невозможно, я больше ничего не могу сделать», — сказал теннисист.

Напомним, ранее россиянин Даниил Медведев поднялся со второй на первую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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