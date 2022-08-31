Тен Хаг заявил, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заяваил, что состав команды не изменится как минимум до зимнего трансферного окна, сообщает пресс-служба английского клуба.
Он уточнил, что новых подписаний до конца трансферного окна (1 сентября) не планируется, а руководство команды в целом намерено провести весь сезон с текущим составом.
Также тен Хаг подчеркнул, что португалец Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед».
«С Роналду всё ясно. Нам нужны качественные игроки. Их должно быть больше, чтобы стабильно показывать результат, в каждом матче. Это то, к чему мы стремимся», - заключил тренер.
Ранее футбольный клуб с Фарерских островов «КИ Клаксвик» сделал шуточное предложение по трансферу Криштиану Роналду, заявив о готовности выкупить нападающего у «Манчестер Юнайтед» за 20 овец.
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