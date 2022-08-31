Тен Хаг заявил, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заяваил, что состав команды не изменится как минимум до зимнего трансферного окна, сообщает пресс-служба английского клуба.

Криштиану Роналду опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Он уточнил, что новых подписаний до конца трансферного окна (1 сентября) не планируется, а руководство команды в целом намерено провести весь сезон с текущим составом.

Также тен Хаг подчеркнул, что португалец Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед».

«С Роналду всё ясно. Нам нужны качественные игроки. Их должно быть больше, чтобы стабильно показывать результат, в каждом матче. Это то, к чему мы стремимся», - заключил тренер.

Ранее футбольный клуб с Фарерских островов «КИ Клаксвик» сделал шуточное предложение по трансферу Криштиану Роналду, заявив о готовности выкупить нападающего у «Манчестер Юнайтед» за 20 овец.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ФутболТренерМанчестер ЮнайтедКриштиану Роналду
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