Криштиану Роналду опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал пост в соцсетях, в котором говорится о том, что он желает покинуть английский клуб.

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По словам португальского футболиста, подобные сообщения являются ложью, а публикующие их СМИ просто пытаются привлечь внимание читателей.

«Они знают, что если не будут лгать, то не смогут привлечь внимание людей. Продолжайте, однажды, возможно, у вас будут верные новости», - написал Роналду.

Португалец добавил, что если у пресса не будет писать о нём каждый день, то останется без работы.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что клуб не намерен расставаться с Криштиану Роналду, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ФутболФутболистСМИМанчестер ЮнайтедКриштиану Роналду
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