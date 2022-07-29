Криштиану Роналду опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед»

По словам португальского футболиста, подобные сообщения являются ложью, а публикующие их СМИ просто пытаются привлечь внимание читателей.

«Они знают, что если не будут лгать, то не смогут привлечь внимание людей. Продолжайте, однажды, возможно, у вас будут верные новости», - написал Роналду.

Португалец добавил, что если у пресса не будет писать о нём каждый день, то останется без работы.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что клуб не намерен расставаться с Криштиану Роналду, сообщает RT.