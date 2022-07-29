Клуб с Фарерских островов выразил готовность купить Криштиану Роналду за 20 овец

В соцсетях команды был опубликован пост, в котором говорится, что руководство предложило выкупить нападающего у «Манчестер Юнайтед» за 20 овец.

«Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. Ждём ответа от «Юнайтед», - пошутили в «КИ Клаксвик», прокомментировав таким образом сообщение о желании португальца покинуть английский клуб.

Ранее Роналду заявил, что информация о том, что он хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» являются ложью, а публикующие их СМИ просто пытаются привлечь внимание читателей.