Клуб с Фарерских островов выразил готовность купить Криштиану Роналду за 20 овец
Футбольный клуб с Фарерских островов «КИ Клаксвик» сделал шуточное предложение по трансферу Криштиану Роналду.
В соцсетях команды был опубликован пост, в котором говорится, что руководство предложило выкупить нападающего у «Манчестер Юнайтед» за 20 овец.
«Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. Ждём ответа от «Юнайтед», - пошутили в «КИ Клаксвик», прокомментировав таким образом сообщение о желании португальца покинуть английский клуб.
Ранее Роналду заявил, что информация о том, что он хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» являются ложью, а публикующие их СМИ просто пытаются привлечь внимание читателей.
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