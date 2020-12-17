Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с ФК «Спартак»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил журналистам о намерении не продлевать контракт с клубом в мае 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.
После матча "Спартак" - "Зенит", прошедшего в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), тренер объявил, что не будет больше работать с московским клубом. Контракт между руководством "Спартака" и немецко-итальянским клубом истекает в мае 2021 года.
Тренер назвал решение "самым сложным" в карьере и подчеркнул, что причиной его стала пандемия COVID-19. Тедеско напомнил, что в Германии, где проживает его семья, ситуация с коронавирусом очень непростая, и добавил, что хотел бы быть рядом с близкими в такое время.
Ранее в среду "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:1 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.
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