Битва двух столиц. Гусев назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»

«Зенит» имеет преимущество своего поля, в клубе сейчас ситуация поспокойнее, хотя тоже есть свои проблемы. «Спартак» все же немного издерганный в последнее время, это может сыграть роль в матче», - отметил он.



Гусев также обратил внимание на проблемы в нападении у «Спартака».



«Конечно, по составу петербургский клуб сильнее, а у «Спартака» по-прежнему проблемы в линии атаки. Мы думали, что после прихода Александра Соболева и Александра Кокорина на этих позициях у московского клуба все решено, но в итоге один травмирован, а другой лечится. При этом «Зенит» может позволить себе не выпускать Сердара Азмуна в прошлом матче с «Динамо», чтобы сегодня он сыграл полный матч во всю силу. Такой роскоши у «Спартака» нет», - объяснил комментатор.



Кроме того, он оценил личные и профессиональные качества главного тренера «Зенита» Сергея Семака и наставника «Спартака» Доменико Тедеско.



«Семак мой хороший знакомый, я его высоко ценю и за человеческие качества, и за футбольную карьеру игрока. Считаю, что он хороший состоявшийся тренер. А Тедеско мне нравится своим неравнодушным отношением. Может, он пытается таким поведением встряхнуть команду. Как личность, он производит хорошее впечатление. Тем не менее, в какие-то моменты нужно сдерживаться. В целом, думаю, что есть будущее и у него в «Спартаке», и у «Спартака» с ним», - заключил Гусев.



Ранее «Зенит» провалил выступление в Лиге Чемпионов, не выиграв ни одного матча из шести. Пять из них клуб проиграл, один матч сыграл вничью. В результате петербургский клуб занял последнее место в группе и вылетел из текущего сезона еврокубков. Между тем, «Спартак» по итогам прошлого сезона российского чемпионата и вовсе в еврокубки не попал.

