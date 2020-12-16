«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Игра прошла на стадионе в Петербурге.

Счет был открыт на 8-й минуте игроком «Зенита» Сердаром Азмуном. На 22-й минуте футболист петербургского клуба Деян Ловрен сравнял счет, забив гол в собственные ворота. Во втором тайме Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба забили еще два гола москвичам.

«Зенит» (41 очко) занимает первое место в турнирном рейтинге, «Спартак» (35 очков) находится на второй позиции, на третьем месте - ЦСКА (34 очка).

