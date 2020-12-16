«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча завершилась со счетом 3:1. Игра прошла на стадионе в Петербурге.
Счет был открыт на 8-й минуте игроком «Зенита» Сердаром Азмуном. На 22-й минуте футболист петербургского клуба Деян Ловрен сравнял счет, забив гол в собственные ворота. Во втором тайме Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба забили еще два гола москвичам.
«Зенит» (41 очко) занимает первое место в турнирном рейтинге, «Спартак» (35 очков) находится на второй позиции, на третьем месте - ЦСКА (34 очка).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Суд вынес приговор 14 обвиняемым по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo
- «Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
- В США медработник госпитализирован после вакцинации от COVID-19
- Аппарат «Чанъэ-5» успешно приземлился в Китае
- Европарламент одобрил новый многолетний бюджет Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru